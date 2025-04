Ilrestodelcarlino.it - Picchiata e stuprata in pieno giorno. Fermato l’aggressore: “E’ un ragazzino”

Modena, 16 aprile 2025 – E’ drammatico anche solo pensarlo, un episodio del genere. Fa male. Era uscita per passeggiare, forse per fare jogging. Si trovava sulla pista ciclabile quando, all’improvviso, è stata affiancata da un giovanissimo straniero in bicicletta. Senza neppure capire ciò che stava per succedere, è stata buttata a terra, pare trascinata con un laccio in un fossato, forse un po’ più in là.Poi lui, uno poco più, l’ha; da chiarire se sia stata anche trattenuta in una struttura vicina alla strada. L’avrebbebrutalmente per tentare di non farla gridare; colpendola sul corpo e sul volto. Lei, la vittima, avrebbe tentato con tutte le forze di liberarsi dalla violenta presa. La sua forza ha avuto il sopravvento, nonostante tutto, esi è visto costretto a fuggire.