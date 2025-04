Ilrestodelcarlino.it - Musica di famiglia sul palco, domani sera c’è il Noub Duo

alle 21 ildi Jazzamore ospiterà il live diDuo, il progetto acustico nato dalla sinergiale e familiare tra Sofia Nobili (voce) e Simone Nobili (chitarra/basso, cori).Duo è un’esperienza sonora raffinata e coinvolgente che attraversa diversi generi e periodili: dalla bossa nova di Antônio Carlos Jobim degli anni ’60, alla west coast americana degli anni ’70, fino a toccare artisti iconici come Michael Jackson, Stevie Wonder, Sade e Chris Stapleton. Il repertorio è quasi interamente internazionale, con brani eseguiti in inglese, americano e portoghese. Il concerto è gratuito ma con prenotazione obbligatoria allo 0547.1796794.StaJazzamore propone un nuovo appuntamento dedicato alla nightlife di metà settimana insieme a Stefano Scarpellini e lo staff Over30.