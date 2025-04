Ilrestodelcarlino.it - Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: "Che bello questo Forlì, merita la serie C"

A un passo dal traguardo. Domani pomeriggio losi prepara a festeggiare la promozione inC. Si giocherà alle 15 contro la Pistoiese: con una vittoria, o comunque se il Ravenna secondo in classifica non riuscirà a recuperare punti, sarebbe l’apoteosi di una squadra che ha già battuto tutti i record. Il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari potrebbe essere protagonista di una giornata da mettere nel cassetto dei ricordi più belli del pallone biancorosso. Passato il derby (vinto) col Ravenna, giocato in unotutto esaurito, tra gli appassionati l’attesa per il match decisivo sta crescendo.Giovanni Garoia, ex tecnico comunale, è stato per anni allenatore di tante squadre giovanili e ‘mister’ dela Cinque. E si dice entusiasta: "Ildi quest’anno è stato una macchina quasi perfetta, fatta di convinzione, potenza e tecnica.