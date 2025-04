Linkiesta.it - Trump usa le guerre in Africa per accedere facilmente alle terre rare

L’intervento di Donaldinprosegue speditamente, guidato dalla sua fame atavica per le materie prime e ledi cui il continente è ricchissimo. Dopo aver alzato i dazi nei confronti della Cina, la rivalità geopolitica tra Washington e Pechino potrebbe manifestarsi in alcuni Paesini. Una priorità diè di scalzare la presenza cinese ine indebolire le sue attività nei settori infrastrutturali e di sfruttamento delle materie prime. I dazi servono per mettere il massimo della pressione nei confronti degli Stati già in grave difficoltà e per ottenere delle concessioni attraverso il ricatto. Anche lepossono essere sfruttate per far cassa in vari modi. Come in Ucraina, i pianiiani di pacificazione dovrebbero essere pagati offrendo in cambio il controllo e lo sfruttamento del sottosuolo.