Ilrestodelcarlino.it - Trappola trading online: “Tanti truffati a Fano, persi migliaia di euro”

, 16 aprile 2025 – C’è un ‘cluster’ di. Un’anomala concentrazione di vittime del. Qualcuno ha perso anche 280milaed ora conta di recuperare almeno qualcosa, affidandosi all’avvocato Floro Bisello, dirigente nazionale Ausbef, che difende gli utenti di servizi bancari e finanziari.Avvocato, come mai questa concentrazione nel fanese?“La spiegazione che mi sono dato è che c’è un passaparola tra amici e conoscenti che, probabilmente anche in buonafede, pensano di dare un consiglio per far fruttare i propri risparmi”Quanti assistiti a?“Una decina, con cifre anche molto impor: da 85mila fino a 280mila”Come vengono agganciate queste persone?“La maggior parte tramite messaggini sui cellulari e social. Ti propongono prodotti finanziari ’altamente sicuri’.