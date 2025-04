Ilgiorno.it - Rider, stangata su Uber. Per lasciare l’Italia indennizzi da 7 milioni: “Pagamenti in arrivo”

Milano – Per, la piattaformaEats dovrà pagare un conto salato. A conti fatti circa 7di euro, secondo stime emerse dagli ultimi incontri con i sindacati: una metà per saldare decine di accordi individuali con i suoi ex, e l’altra legata all’accordo dello scorso ottobre, davanti al ministero del Lavoro, per chiudere la procedura di licenziamento collettivo per 1.391 ciclofattorini che si occupavano di consegne a domicilio per conto della piattaforma statunitense. Un’intesa, siglata da Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltempe daEats Italy Srl preceduta dalla storica sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano, che ha stoppato il tentativo della società, risalente a luglio 2023, disenza versare un indennizzo aiinquadrati come lavoratori autonomi.