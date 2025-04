Lanazione.it - Siena, il questore: “Vigileremo sulle tradizioni, non devono essere turbate. In arrivo più agenti e militari”

, 16 aprile 2025 – Un’occasione importante per parlare direttamente con i priori. E, attraverso di loro, lanciare un messaggio fermo ma concreto e rassicurante alla comunità senese. Le forze dell’ordine ci sono, stanno lavorando. E vigileranno affinché tutte le attività, anche nei rioni, si svolgano tranquillamente. Soddisfatto ildella riunione al Magistrato delle Contrade, preoccupate per l’escalation di violenza nelle ultime settimane a. Parla di “incontro molto utile, trasparente all’insegna della grande collaborazione” il rettore Benedetta Mocenni. “Con la sua presenza ha dimostrato apprezzamento nei confronti delle Contrade, unitamente alla volontà di fare in modo che la vita nei rioni continui adquella di sempre”, aggiunge. “Noi abbiamo fatto presente che si sta per aprire, fortunatamente per i contradaioli e per i giovani, una stagione con tanti momenti di aggregazione, a partire dalle feste titolari.