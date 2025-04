Ilgiorno.it - Sondrio, laurea in ingegneria informatica: quando sarà il test d’ingresso e come funziona il corso

Leggi su Ilgiorno.it

– Se il futuro ingegnere non può andare al Politecnico di Milano, è il Politecnico ad andare da lui. Banalizzando, è ciò che accadrà da settembre anella sede di Apf Valtellina prenderà il via ilditriennale on line in. L’idea, nata da un’idea del sindaco del capoluogo Marco Scaramellini e subito condivisa dal presidente della Provincia Davide Menegola, che ha stanziato i fondi necessari, è finalizzata ad ampliare l’offerta formativa e culturale sul territorio – dove ad oggi esiste soltanto iluniversitario di Infermieristica a Faedo - e a sostenere gli sforzi delle famiglie dei giovani che, per varie ragioni, non potrebbero affrontare le spese dello studio fuori sede.Un’idea che si è tradotta in realtà con una tale velocità che il tempo, per chi fosse interessato, quasi stringe: gli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti superiori hanno infatti poco più di un mese per iscriversi – data ultima il 20 di maggio - al(il Tol,on line, ma da svolgersi in sede, dunque Lecco o Milano) che si terrà il 31 maggio.