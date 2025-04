Ilrestodelcarlino.it - Discarica riemersa, confermati altri siti. E l’ennesimo crollo paralizza la bonifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 16 aprile 2025 – Il sospetto ora è diventato certezza: lafantasma –dal passato a distanza di oltre mezzo secolo e franata nel Rovigo – non è l’unica seppellita nella valle del Santerno. La vicenda delle tonnellate di scarti urbani interrati senza un censimento ufficiale nell’ambito di un accordo del 1971 tra i Comuni di Firenze e Palazzuolo con la regia dell’Asnu (l’ex municipalizzata dei rifiuti) assume contorni sempre più inquietanti e drammatici per l’ambiente.L’ipotesi di(oltre a quello scoperchiato durante l’alluvione di un mese fa) era nata nei giorni scorsi dal ritrovamento dei documenti con cui Veraldo Vespignani, ex sindaco di Imola di stampo Pci, all’epoca denunciò gli sversamenti tramite un’interrogazione in Parlamento. Proprio quei fogli oggi hanno indirizzato le indagini dei carabinieri forestali che purtroppo hanno confermato i timori.