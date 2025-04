Oasport.it - Calendario Champions League 2025 oggi in tv: orari partite (16 aprile), canali, streaming

Mercoledì 16: latorna nuovamente in scena, dopo ieri sera, con il secondo giro di gare di ritorno dei quarti di finale. Un altro tassello – fondamentale – nella percorso che porta verso la finalissima prevista sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.Conosciamo quindi già le prime due semifinaliste, ora è il momento di leggere le altre due. Verranno fuori dai confronti – entrambi con calcio d’inizio alle 21 – fra Real Madrid e Arsenal, dove al Santiago Bernabeu i “Blancos” dovranno cercare la rimonta quasi impossibile, visto il 3-0 per gli inglesi maturato nella gara d’andata, e da Inter-Bayern Monaco, eliminatoria nella quale gli uomini di Simone Inzaghi partono avvantaggiati dal 2-1 esterno arrivato in Baviera la scorsa settimana.La seconda tranche didei quarti di finale della2024-sarà così trasmessa: Real Madrid-Arsenal, in diretta tv in chiaro su tv8 e in abbonamento su Sky Sport, e in direttasu tv8.