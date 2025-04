Linkiesta.it - Perché ai Repubblicani piace tanto la Russia di Putin

Donald Trump ce la sta mettendo tutta per riabilitare Vladimire latra gli attori credibili della politica internazionale. Le concessioni dell’amministrazione americana al Cremlino sono una costante dall’inizio del mandato, di solito sotto forma di dichiarazioni accomodanti, altre volte con attacchi diretti all’Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky. In alcuni casi eccezionali, gli Stati Uniti si sono concessi il lusso di leggere la realtà, specialmente sull’invasione dell’Ucraina, con la stessa lente imperialista della, minimizzando le responsabilità di Mosca e puntando il dito contro l’Europa, la Nato, l’Occidente.«Laha sempre rappresentato, per l’America, qualcosa di più di un semplice rivale geopolitico: è stata l’altro ideologico, lo specchio oscuro che ha permesso agli Stati Uniti di definire se stessi attraverso valori diametralmente opposti», ha scritto Jonathan Mahler sul New York Times Magazine, raccontando il ribaltamento della prospettiva statunitense sullaoperato dai trumpiani.