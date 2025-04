Ilrestodelcarlino.it - Scivola e si frattura il femore: maxi risarcimento da 50mila euro

Corridonia (Macerata), 16 aprile 2025 – Scende da un gradino e inciampa mentre sta trascorrendo una serata in una discoteca, in compagnia degli amici, per festeggiare un compleanno. Stabilito unper una nota commercialista di Corridonia, che ha ricevuto oltrea distanza di poco più di un anno dall’incidente di cui è rimasta vittima.L’episodio era avvenuto il 13 gennaio 2024, intorno alle 23.30, all’interno della discoteca Ciao Ciao, in località Passo del Bidollo, dove la donna, che è una nota commercialista e tributarista di Corridonia, si trovava in compagnia di alcuni amici per festeggiare un compleanno.La donna scendendo da un gradino, non illuminato, della discoteca, era inciampata mettendo un piede sul pavimento reso scivoloso forse per una bibita caduta a terra o da un po’ ci acqua.