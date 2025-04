Quotidiano.net - Lauro e i nuovi incoscienti giovani “Spegnete il telefonino e vivete”

Roma, 16 aprile 2025 – Notte umida e in bianco e nero quella dell’altra sera per Achille, interprete dell’ultimo successo sanremesee di altre hit sulla scalinata di Trinità dei Monti. Come il protagonista di un film di Fellini, o dello spot di un. In uscita dopodomani, infatti, il settimo capitolo della discografia lauriana è un omaggio alla grande bellezza e alla vita quei vicoli che l’uomo cresciuto tra Monte Sacro, Val Melaina e il Tufello, dice di voler cogliere con l’occhio del fotografo documentarista, rubando loro sentimenti nascosti. “Cos’è d’altronde una canzone, se non un sentimento condiviso?” medita languidamente lui, riducendo a poco più di un dettaglio l’apparente controsenso di presentare un album intitolato Comuni mortali tra gli ardenti spiriti della città immortale.