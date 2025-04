Lanazione.it - Prove di una città pedonale. Lucca, stop alle auto in piazza Santa Maria

Leggi su Lanazione.it

, 16 aprile 2025 –diventa areanelle serate dei fine settimana da oggi fino a settembre compreso. E’ questa la novità annunciata ieri dagli assessori Remo Santini (Mobilità), Salvadore Bartolomei (Sicurezza e Polizia municipale) e Nicola Buchignani (Traffico e Strade), un provvedimento che è già stato condiviso con le associazioni di categoria. Dunque, dopo i controlli, le multe, le navette gratuite che non hanno sortito effetti rilevanti visto il caos che da tanti anni caratterizza lanei fine settimana, l’amministrazione Pardini interviene con decisione per regolare la mobilità serale nel centro storico e provare a restituire vivibilità a residenti e visitatori. A mali estremi, insomma, estremi rimedi: a partire da venerdì 18 aprile e fino a sabato 27 settembre 2025, ogni venerdì e sabato, dore 20ore 23, sarà vietato l’accesso dei veicoli in, sia dall’entrata principale che da via Buiamonti.