Ilrestodelcarlino.it - La notte di ordinaria follia del killer: l’omicidio, la droga e la confessione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 16 aprile 2025 – Prima l’orrore e il sangue. Poi la fuga sull’auto rubata alla sua preda, lo schianto in A13, la corsa a piedi nudi per un paio di chilometri tra i campi impantanati dalla pioggia. E infine la resa.Ore die insensata, in un viaggio all’inferno tra il Mugello e Ferrara, con mani e vestiti inzuppati del sangue del collega Federico Perissi, 45enne vigilantes di Firenze, trucidato e sepolto tra sassi e fango sotto un cavalcavia nella zona del lago di Bilancino. A 120 chilometri dalla nostra città. Proprio qui, dove la sua delirante fuga è stata fermata.Quella di Mike Mor N’Diaye, classe 1984 del Senegal, nato a Firenze e residente a Campi Bisenzio con regolare permesso di soggiorno. In Toscana lavorava nella security e grazie al suo fisico imponente praticava con successo l’Mma, le cosiddette arti marziali miste.