Lanazione.it - Tari, arrivano le bollette: un acconto con aumenti

Montecatini, 16 aprile 2025 – Vengono consegnate in questi giorni le cartelle relative all’del 2025 della, la tassa sui rifiuti per la copertura completa dei costi di raccolta e smaltimento in città. E, analogamente a quanto successo altrove, sono previsti degli, ancora da definire nel dettaglio. Il gestore del servizio Alia, che in base alla normativa cura anche questo aspetto dell’attività, sta provvedendo a recapitarle a famiglie, strutture ricettive e attività commerciali presenti a Montecatini. Domani e nei giorni 22, 29 e 30 aprile, tra le 9 e le 13, all’ufficio tributi del Comune sarà presente un incaricato di Alia, a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti e informazioni in merito alla bollettazione2025 attualmente in corso di spedizione. Il presupposto dellaè il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.