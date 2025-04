Ilgiorno.it - Schianto tra cinque veicoli sulla statale del Tonale. Un morto e un ferito grave

Ancora una vittima lungo la Stradadele della Mendola, la principale via di comunicazione Camuna. Nell’incidente non ha avuto scampo Carlo Quetti, un sessantaduenne residente ad Artogne. La tragedia si è consumata ieri alle 8,45 circa, quando per strada c’erano molti. In quel momento piovigginava. Secondo la prima ricostruzione, a cura della Polizia stradale, icoinvolti nello scontro sono risultati tre auto e due furgoncini. Quetti èsul colpo, al volante della sua auto. Secondo quanto appreso con lui viaggiavano altre due persone. Una di loro, un cinquantottenne, è. È stato portato in ospedale a Esine in codice rosso. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento di soccorso e i rilievi. La centrale operativa di Brescia del numero unico 112 di Brescia, dopo avere contattato Soreu Alpina di Bergamo, ha inviato un’auto con medico a bordo e due ambulanze, la Polizia stradale di Iseo e i carabinieri della compagnia di Breno, oltre che i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e quelli del distaccamento di Darfo Boario Terme.