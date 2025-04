Ilrestodelcarlino.it - Adescata in chat a 12 anni e ricattata

Ancona, 16 aprile 2025 – All’inizio lo aveva preso per un gioco, farsi qualche scatto con il cellulare, con la maglietta alzata a farle da top e l’ombelico in vista. Pose da grande con l’ingenuità di chi ha solo 12e ancora non sa quanto pericoloso possa essere il web e chi ci transita. Quelle foto erano diventate poi la sua ossessione. La minorenne sarebbe caduta in una sorta di ricatto, messo in atto da uno sconosciuto che l’aveva avvicinata su un gruppo Telegram, di quelli dove si condividono esperienze, foto di vacanze, amicizie.Dietro le parole inizialmente gentili si nascondeva un 34enne, anconetano, che poco a poco ha guadagnato la fiducia e l’amicizia della ragazzina al punto da indurla a farsi scatti osé e a mandarglieli tramite la messaggistica del cellulare. Una decina quelli inviati a maggio del 2022 e chissà dove poteva arrivare la cosa se la madre della 12enne non si fosse accorta di quelle foto sul cellulare della figlia.