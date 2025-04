Ilrestodelcarlino.it - Cosmari e balneari. Raccolta differenziata al centro dell’incontro

Si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo Volpini un incontro tra i rappresentanti del, l’associazionedi Porto Recanati e l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. Aldel confronto, è stata messa sul piatto la volontà condivisa di dare il via a un progetto volto a potenziare e massimizzare la, con un’attenzione particolare agli stabilimenti, protagonisti durante la stagione estiva.Nello specifico è prevista un’ampia campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta a operatori, cittadini e turisti, con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro il funzionamento dellae indicare dove conferire correttamente sia i rifiuti domestici sia quelli ingombranti. Tra le azioni previste anche l’installazione di cartellonistica informativa nei luoghi strategici e la riqualificazione di alcuni spazi comunali da destinare al conferimento dei rifiuti, per rendere il servizio più funzionale, ordinato e accessibile.