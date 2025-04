Ilrestodelcarlino.it - Scuola devastata durante l’occupazione: gli studenti pagano i danni

Bologna, 16 aprile 2025 – Mea culpa e risarcimento deiall’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani. Dopo la devastazione nella notte tra giovedì e venerdì, ora è il Consiglio di Istituto dell’istituto di via Saragozza a parlare o meglio ad ascoltare i quattro portavoce del.Questo mentre al liceo Minghetti, il collettivo annuncia un presidio in via Nazario Sauro per oggi alle 15.Tornando al Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, lunedì sera si è tenuto il Consiglio di istituto convocato d’urgenza dalla preside Alessandra Francucci per sentire il polso a “tutte le componenti” all’indomani della devastazione. In Consiglio siedono, infatti, genitori, docenti, professori e personale Ata (segretarie, collaboratori scolastici e tecnici). La conta deiè ancora in corso.Per ora, sicuri, ci sono i tremila euro per la sanificazione provocata dall’apertura di 5-6 estintori del secondo e terzo piano che hanno coperto tutto di una coltre bianca, danneggiando anche i pc dell’aula informatica.