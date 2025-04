Ilrestodelcarlino.it - Pierina, l’ordinanza contro Dassilva riabilita Manuela: “Il gip sa cosa dice”

Rimini, 16 aprile 2025 – “Credo che il gip sappia”. Sono parole, le prime dopo il rigetto della richiesta di scarcerazione di Louis, di una donna che il giuha ritenuto “leale”, “credibile” e il cui narrato ha trovato “conferme” nei dati tecnici.Sono le parole di unaBianchi che in pieno trasloco da via del Ciclamino ieri mattina è stata presa d’assalto dai cronisti dopo che la sua testimonianza ha giocato un ruolo determinante all’interno delle 77 pagine di ordinanza con cui il gip Vinicio Cantarini ha deciso di mantenere in carcere il 35enne senegalese, indagato per l’omicidio diPaganelli. “Della decisione del gip ne tengo conto, ma sono fatti miei”, ha tagliato cortoBianchi nei pochi minuti trascorsi in via del Ciclamino, senza mascherare la propria insofferenza all’assalto mediatico.