Linkiesta.it - I dazi di Trump danneggiano la parte più avanzata dell’economia italiana

Leggi su Linkiesta.it

La probabilità di una recessione negli Stati Uniti è in aumento: secondo gli economisti sondati dal Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators, è passata dal venticinque per cento di febbraio al quarantasette di oggi. C’è poco da illudersi, che si tratti di un semplice rallentamento o di una vera e propria discesa del Prodotto interno lordo, l’Europa e l’Italia non sarebbero immuni dal contagio, soprattutto perché si tratterebbe di una crisi scatenata da una frenata del commercio internazionale, da cui siamo così dipendenti.Per certi versi lo siamo un po’ più noi che i nostri vicini. I settori industriali che destinano più del quindici per cento di quanto esportano proprio al mercato americano sono quattro in Italia: la farmaceutica, le strumentazioni medicali, le bevande, le imbarcazioni, mentre scendono a tre in Francia e Germania, e a uno in Spagna.