LIVE Italia Finlandia Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA azzurri per assicurarsi i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale dia 5già quasi certa dei, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EUROdi Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. La Bielorussia è matematicamente prima e qualificata, mentre l’è seconda e tale resterà a prescindere dal risultato con la. Per il Bel Paese, quindi, si apre lo scenario dei play-off. In questa fase, le otto squadre migliori che si sono piazzate seconde nei 10 Gruppi vanno agli spareggi. Si tratta di un ulteriore turno (con sorteggio “libero” dalle fasce) che prevede una formula di andata e ritorno. Dai play-off emergeranno le ultime quattro squadre che parteciperanno al 13esimo Europeo della storia.