Barra di ferro sull’auto parabrezza distrutto e paura in Fi Pi Li Vivo per miracolo

Empoli, 16 aprile 2025 – “Unche non abbia riportato ferite”. È ancora sotto choc Davide Di Gregorio, 28 anni, che ieri mattina ha visto sollevare da un tir e poi rimbalzare unadisuldella sua auto mentre stava andando al lavoro. Il grosso pezzo di metallo ha sfondato il vetro mandandolo in frantumi. “Un paio di manciate di vetri mi sono arrivate addosso – racconta il giovane – Ho chiuso gli occhi per proteggermi. Per qualche secondo ho guidato alla cieca. È stato terribile, oltre che molto pericoloso”.Il fatto è successo ieri mattina lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, tra l’uscita di Empoli Est e quella di Empoli Centro, in direzione mare. “Stavo andando al lavoro e avevo quasi raggiunto la mia uscita, davanti a me avevo un tir e questo ha fatto rimbalzare unadidalla strada e praticamente mi haildal lato passeggero senza fermarsi.