Quotidiano.net - Giappone avvia negoziati tariffari con gli USA: impatto sui dazi auto

Il governose sia negoziare con gli Stati Uniti sulle misuree, con l'arrivo oggi a Washington del ministro per la Rivitalizzazione economica Ryosei Akazawa, che avrà colloqui diretti con il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.Malgrado sia considerato uno stretto alleato da Washington, il, infatti, non è stato risparmiato dall'aumento deisulle importazioni di, acciaio e alluminio, e dalle tariffe reciproche volute dalla amministrazione Trump, sollevando ampie preoccupazioni sulle potenziali ricadute per l'economia nipponica, fortemente trainata dalle esportazioni. Sotto pressione in particolar modo il comparto, che rappresenta la parte più consistente, pari al 28,3%, delle sue esportazioni totali verso gli Stati Uniti.