Marmo eccellenza italiana. Riconosciuta l'Igp per il bianco di Carrara

, 16 aprile 2025 – La giornata del Made in Italy, celebrata con tante manifestazioni a livello nazionale, vede il nostro territorio sempre più protagonista. Dopo i dolci del biscottificio Piemonte che ieri sono stati esposti al ministero di Adolfo Urso, in via Veneto, in un grande evento insieme a eccellenze dell’impresa femminile, fra 150 meraviglie dell’artigianato tricolore c’è anche ilche ha ottenuto l’indicazione geografica protetta. Questo consentirà la tutela giuridica e la valorizzazione del lapideo apuano insieme ad alte specialità dello Stivale come le ceramiche di Vietri, il violino di Cremona, il vetro di Murano. “Un patrimonio secolare animato da circa 70mila imprese” ha sottolineato il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, intervenendo al Mimit in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy all’evento ’Tutela e valorizzazione del Made in Italy: il ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali’.