Oasport.it - Calendario World Cup pallanuoto femminile 2025: orari dai quarti alla finale, tv, quando gioca l’Italia

La Super Final ad eliminazione diretta dellaCupdi, in programma da venerdì 18 a domenica 20 aprile a Chengdu, in Cina, vedrà ai nastri di partenza anche il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo.Nelle qualificazioni della Division Iha staccato il pass come sesta ed ultima delle Nazionali che hanno passato il turno, assieme a Paesi Bassi, Spagna, Grecia, Australia ed Ungheria, mentre dDivision II sono state promosseSuper Final Cina e Giappone.Per la Super Final dellaCupdila diretta tv dei match dele dellaper il 1° posto sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la diretta live testuale delle partite del Setterosa sarà disponibile su OA Sport.