La passione degli italiani per la pasta

No, gli spaghetti non sono– il ritrovamento più antico risale a quarantamila anni fa, è avvenuto chiaramente in Cina, e riguarda, è quasi ovvio, spaghetti di soia – ma l’Italia, con un consumo di ventitré chili annui pro capite, è il Paese dove il 54 per centoabitanti, uno su due, mangia, soprattutto a pranzo,ogni giorno – soprattutto al Sud (68 per cento), meno al Nord (43 per cento) – e al quale spetta sicuramente il merito di averne fatto un prodotto glocal, ovvero internazionale e allo stesso tempo identitario, diversificando tanto le varietà come i condimenti. Che sono tanti. Li ha censiti Unione Italiana Food, mappando cinquecento formati die duecento ricette regionali documentate.Dal ragù emiliano alla Norma siciliana, sono nomi e forme che raccontano territori, cultura popolare, tecniche di produzione, arte e fantasia delio.