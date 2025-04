Ilgiorno.it - La città del futuro? Il paesaggista Antonio Perazzi: “Con giardini per le persone. A Milano servono abitanti-giardinieri e maggiori spazi comuni”

– “Aserve un cambio di prospettiva: imilanesi devono essereper le”.e garden designer, progettae scrive di natura. Quali sono le sfide e le prospettive dell’architettura del verde in?“Idevono essere luoghi d’incontro, in cui venire a stretto contatto con le eccellenze, come succede all’orto botanico, ma non solo. Per avere un bel giardino ci vogliono bravieri, va mantenuto, rispettato, conservato e non solo daieri del Comune ma anche dalleche lo frequentano. È importante dare ai cittadini la possibilità di fare parte del cambiamento: i milanesi si devono trasformare in “eri“”. Iridisegnano la?“Sì, e allo stesso tempo danno voce a un senso di appartenenza.