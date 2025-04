Ilgiorno.it - Concertone di Radio Italia a Milano, la prima volta di Masini: “Qui, dove tutto è iniziato”

– In questo momento di divisioni, in cui sembra non ci sia accordo su nulla, la musica è un valore assoluto. Principio che il sindaco Sala ha tenuto a ricordare ieri mattina, a Palazzo Marino, presentando l’edizione 2025 deldiin Piazza Duomo. Appuntamento il 30 maggio, confidando in una maggior clemenza meteorologica dell’inzuppatissimo show dello scorso anno. Anche perché le potenzialità della grande festa ci sono tutte, a cominciare dal cast che promette Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Tutti accompagnati dallaLive Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Sigla, come abitudine, di Saturnino che non potrà, però, essere della partita in quanto impegnato con Jovanotti nelle ultime due date del PalaJova all’Unipol Arena di Bologna.