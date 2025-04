Linkiesta.it - Come capire (e cambiare) il sistema del cioccolato

I contadini che coltivano il cacao sono tra i lavoratori meno pagati in assoluto. In Ghana e in Costa d’Avorio, due dei maggiori produttori di, ildelle commodity opprime le persone, spingendole a un lavoro duro e senza fine, senza ricompensarle per il gusto, l’innovazione o la qualità delche producono. Ildi base è economico e deve essere venduto in quantità a persone che si preoccupano più della convenienza, del prezzo e delle interazioni sociali che del sapore o dell’impatto della loro scelta.Qui entrano in gioco diversi sistemi: il complesso industriale aziendale, che spinge per la scalabilità, la redditività e la stabilità. Ilnormativo governativo, in cui le burocrazie devono bilanciare il bene comune con le pressioni dell’industria e il bisogno di stabilità.