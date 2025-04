Quotidiano.net - La piaga degli adescamenti online. “Pericolo dilagante, servono divieti”

Roma, 26 aprile 2025 – Glivia social. “Oggi sono un fenomeno. Le persone trascorrono un tempo sempre più esteso in Rete e delegano a questo le conoscenze. Purtroppo accade anche ai minorenni. Si organizzano, si conoscono, poi magari si danno appuntamento con adulti di cui non sanno nulla”. Anna Maria Giannini, direttrice del Servizio di psicologia giuridica e forense alla Sapienza, parte dall’analisi e si rivolge ai genitori. Gli adulti sono distratti o è facile bypassare i controlli? “Certe mamme e papà sottovalutano i rischi della Rete. Proprio mentre le aggressioni in generale e quelle sessuali in particolare stanno aumentando. Le persone, soprattutto in certe fasce d’età, ormai sembrano non sapersi muovere nelle relazioni affettive. Sono in contatto unicamente con le loro pulsioni.