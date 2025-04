Ilgiorno.it - San Giuliano, niente campus di Pasqua

di, l’amministrazione comunale non si è mossa per tempo". Dal Partito democratico piovono critiche sull’esecutivo di centrodestra San; nel mirino l’organizzazione, poco tempestiva a detta dei Dem, del servizio Sos, pensato in accordo con Aias per tendere una mano ai genitori dei bambini della materna e della primaria durante il periodo di sospensione della scuola per le vacanze di primavera."Il 26 marzo - ricostruiscono gli esponenti locali del Pd, tra i quali Sinan Al Qudah -, l’amministrazione comunale ha annunciato di voler attivare il servizio Sos, che si sarebbe dovuto svolgere nelle giornate del 17, 18, 22, 23 e 24 aprile. Una volta fatto compilare un sondaggio per cogliere i possibili utilizzatori o destinatari, è stato dato tempo dal 3 al 7 aprile (con termine poi prorogato all’11) per le iscrizioni, che purtroppo sono state inferiori rispetto al minimo necessario".