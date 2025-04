Ilrestodelcarlino.it - Come ricaricare auto elettriche. Installate le colonnine di Poste

daItaliane ad Anzola, Granarolo e Sasso Marconi leper la ricarica di. L’installazione rientra nel progetto Polis – Casa dei servizi digitali. In totale, in questi Comuni, sono statee attivate settea disposizione dei cittadini.Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 10mila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo quick, con una significativa quota di fast dc da 50kW. "In questo modo – recita una nota di–, viene data attuazione all’incentivo alla mobilità sostenibile tramite l’installazione di un’infrastruttura di ricarica (Idr) per veicoli elettrici nei parcheggi (privati diItaliane o pubblici) in prossimità di uffici postali".E si legge ancora: "Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa traItaliane e istituzioni locali, dove ogni Comune interessato potrà fornire, senza oneri a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile".