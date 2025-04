Ilrestodelcarlino.it - Morta nel rogo, la verità dall’autopsia

È stata fissata per domani mattina, giovedì, l’autopsia sul corpo della 75enne Gabriella Longhini. Ad eseguire l’esame, richiesto dal pm Augusto Borghini, sul corpo dell’anziana il medico legale Filippo Pirani. La via giudiziaria è stata voluta dal pm per chiarire i contorni di una vicenda alquanto insolita. La Longhini è, nella tarda serata di lunedì, nella sua casa di Medicina, al piano terra di via Sandro Pertini, al civico 1. Il marito 77enne, che vive con lei, era uscito qualche ora. La 75enne, alle 23, si era da poco coricata e, da quanto si apprende, stava fumando una sigaretta quando sarebbe stata colta da un malore improvviso. A quel punto la sigaretta, a contatto con le lenzuola e il materasso, avrebbe appiccato un principio di incendio che si è, poi, auto estinto. Ad essere lambito dalle fiamme, infatti, è stato solo il letto su cui giaceva la 75enne e il corpo della Longhini.