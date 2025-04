Hong Kong stop invio posta verso Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.51 Le Poste dihanno annunciato che "non riscuoteranno nei modi più assoluti alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno l'accettazione di inviili di merci destinategli Usa". In una nota,Post fa sapere che interromperà l'accettazione dellaordinaria di articoli diretti negli Usa co effetto immediato e dellaaerea a partire dal 27 aprile.La mossa segue il provvedimento di Trump sul blocco dell'esenzione doganale per i piccoli pacchi provenienti dalla Cina