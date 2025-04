Lanazione.it - Uccide il collega dopo la lite. La folle fuga, la confessione e il movente. I due si conoscevano

Firenze, 16 aprile 2025 – Si, ma forse non così bene. Perché a Federico Perissi, guardia giurata 45enne di Firenze, qualcosa lo ha scioccato, tanto da fermare la macchina. Interrompere il suo viaggio, forse proprio per far scendere quel, Mor N’Diaye, i cui comportamenti lo avevano insospettito. Lo stesso, nonché compagno della trasferta con destinazione Austria, che prima dentro, poi fuori la vettura, lo ha colpito a morte con una pistola scacciacani e finito con una pietra. Lasciando il corpo sotto un cavalcavia nei pressi del lago di Bilancino, nel comune di Barberino del Mugello. Il tutto mentre la dash cam incollata sul parabrezza dell’auto di Perissi, una Yaris rossa, riprendeva l’orrore. La dinamica e ilIl ritrovamento Lae l’arresto LaI precedenti La dinamica e ilCosa ha fatto scattare la furia cieca del senegalese di 41 anni, nato a Genova e residente a Campi Bisenzio da tempo, resta ancora un mistero.