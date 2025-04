Lanazione.it - Rate capestro, annullato mutuo sulla casa: “Soldi incassati illecitamente. La banca deve restituirli”

Grosseto, 16 aprile 2025 – Avevano stipulato unper l’acquisto della primacon annesso piano di risparmio edilizio, regolamentato dal diritto tedesco, e nel tempo si erano ritrovati a pagare una rata sempre più alta. Ma ora quella famiglia – senesi da tempo residenti a Grosseto – finalmente può respirare, grazie alla sentenza della Corte d’appello di Firenze. Una decisione, quella del Tribunale, che attendevano da tempo. Nel 2020 il gruppo si era rivolto allo sportello di Grosseto di Confconsumatori, associazione che prosegue da tempo in queste battaglie, per tentare di mettere fine a un calvario in base al quale pagavano una rata sempre più alta, che poi finiva – in parte – ad alimentare un fondo di risparmio della stessa. Iltedesco, infatti, era del tutto indeterminabile in merito al tasso applicato e alla durata.