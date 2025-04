Lanazione.it - Firenze, i cantieri frenano le ambulanze: “Con una sola corsia le auto dove si spostano?”

, 16 aprile 2025 – Città superzzata, a farne le spese non è solo il traffico ordinario, ma anche quello dei mezzi di pronto intervento. A testimoniarlo sono gli operatori che calcano le strade tutti i giorni coi lampeggianti accesi: “Il problema è che non ci sono vie di fuga. – spiega Simone Scavullo, autista della Misericordia di San Martino Ovest – Il viale Giannotti,la carreggiata si riduce a una, non offre alcuna possibilità di svicolare dalla coda: non c’è, di fatto, unaper superare l’ostacolo. Stessa cosa sul viale Giovine Italia: si riduce la carreggiata, ti trovi lemobili ferme davanti e certo non possono volare”. A questo si somma l’annoso problema del centro, con l’ospedale di Santa Maria Nuova: “Via Sant’Egidio-via De’Pucci: deve diventare preferenziale.