Liberoquotidiano.it - "Con chi si allena Jannik Sinner": tam-tam da Montecarlo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un passo in più verso la completa libertàlo ha compiuto domenica scorsa, 13 aprile, quando il divieto dirsi in centri riconosciuti dall'Atp, incluso nel patteggiamento di tre mesi con la Wada sul caso Clostebol, è caduto. Ora la Volpe di Sesto Pusteria puòrsi dove vuole, ed è già tornato a scaldare i motori in vista del ritorno in campo sulla terra rossa del Foro Olimpico, per gli Internazionali d'Italia a Roma. Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, si stando al Country Club di, nella stessa città del Principato dove l'altoatesino risiede, con l'obiettivo di ritrovare il feeling con la racchetta. Il team dinel frattempo si sta riunendo per gli impegni del tennista, con la voglia di mettere alle spalle una sanzione della quale se ne parla da metà dello scorso anno.