Accordo storico del OMS per prevenire future pandemie

Dopo oltre tre anni di negoziati, i Paesi membri'Organizzazione mondialea sanità hanno approvato unvolto ae contrastare meglio le. "Gli Stati membri'OMS hanno compiuto un importante passo avanti negli sforzi per rendere il mondo più sicuro dalle, elaborando una bozza dida prendere in considerazione alla prossima Assemblea mondialea sanità a maggio", ha affermato l'Oms in una nota.Anni di negoziati sono culminati nelle prime ore di oggi in un testo concordato su come affrontare le, volto ad evitare che si ripetano gli errori commessi durante la crisi del Covid-19. "Le nazioni del mondo hanno fatto la storia oggi a Ginevra", ha dichiarato il direttore generale'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in una nota.