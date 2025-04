Lanazione.it - Spari contro i carabinieri, arrestato un 19enne. Il sindaco: “Plauso all’Arma”

Ponsacco (Pisa), 16 febbraio 2025 – “Unai. La nostra Arma è sempre presente e pronta a presidiare il territorio. Gli uomini e le donne dell’Arma si fanno sempre trovare pronti quando c’è bisogno. Unper l’impegno e il coraggio in un’azione non banale che è stata gestita egregiamente”. Sono le parole deldi Ponsacco sul cui territorio comunale sabato scorso un giovane di 19 anni – italiano, residente in un altro Comune della Valdera – ha esploso cinque colpi di pistolache lo stavano inseguendo mentre fuggiva a piedi per evitare illi. Un fatto accaduto a Ponsacco, ma che poteva accadere in qualsiasi altro territorio della zona visto che i tre a bordo dell’auto sono stati fermati a un posto dillo nei pressi della rotatoria dell’attraversamento lunare alla periferia di Ponsacco in direzione di Capannoli, vicino Camugliano.