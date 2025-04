Lanazione.it - Accusato di violenza su una bambina, l’uomo aveva colpito a Perugia. Il racconto: “Afferrò mio figlio”

, 16 aprile 2025 – “Mioche suona il campanello del mio studio, inseguito nell’androne del palazzo da un uomo che oggi scopro essere lo stessodi aver violentato unadi undici anni a Mestre non lo scorderò mai. Ricordo il volto, cosa ci siamo detti, l’incubo di cosa sarebbe potuto accadere se non fosse riuscito a liberarsi e a chiedermi aiuto. Non ci posso nemmeno pensare.”. Andrea Valentini, avvocato perugino, noto anche per essere stato uno dei giurati popolari della Corte d’assise diche condannò Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher non si dà pace del caso di Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato a Venezia con l’accusa disessuale nei confronti di una ragazzina, commesso il 10 aprile nell’androne di un condominio di Mestre.