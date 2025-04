Ilgiorno.it - Nella serie tv sui romanzi di Andrea Vitali Bellano diventa Bellamo: “In questo modo il maresciallo Maccadò sarà di tutti. Ma nei libri non cambio”

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco) – IlErnestotrasloca. Le sue storie trasmesse in tv non saranno ambientate a, lo splendido borgo sul lago di Como, ma nel più neutro, un paese così introvabile che sulle carte geografiche nemmeno esiste.comeCamilleri? Sì. E c’è un perché. Lo spiega lo stesso scrittore-medico di famiglia, 69 anni portati benissimo, da poco andato in pensione. Il padre letterario delpiù famoso d’Italia, protagonista di sette dei suoi oltre sessantada quattro milioni di copie, i cui casi stanno perre uno sceneggiato televisivo., perchée non? “Ladegli anni Venti e Trenta in cui sono ambientati i mieisulErnestonon esiste più. Per ricreare le ambientazioni e le atmosfere di quell’epoca, è stato necessario cercare altri posti e altre architetture più adeguate.