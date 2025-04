Justcalcio.com - TS – “Così è impossibile che il Bayern rimonti l’Inter”

2025-04-15 18:42:00 Flash news da Tuttosport:MILANO – Mercoledì seraospiterà ilMonaco nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri difendono il 2-1 dell’andata e se per Lotar Matthaus i bavaresi possono compiere l’imprea, Sami Khedira è del parere opposto. L’ex Juventus eha infatti dichiarato alla rivista Kicker che: “I nerazzurri sono duri, hanno poco bisogno della palla, sanno soffrire e difendere. Rimonta possibile? Dovranno evitare di commettere piccoli errori come prima del 1-2 a Monaco all’andata, non farsi prendere dalla tentazione e non sentirsi troppo sicuri di sé in nessuna fase della partita“.La soluzione?“Devi metterli costantemente sotto pressione e farli muovere, come ha fatto la Germania nel primo tempo del 3-3 contro l’Italia.