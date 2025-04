Ilgiorno.it - Non solo movida. Il Carmine ha potenzialità

Una polarizzazione che rischia di disgregare il quartiere, ma anche punti in comune su cui lavorare, in particolare socialità e partecipazione richieste e apprezzate sia dai residenti che dai frequentatori. Sono alcuni degli elementi che emergono dal questionario relativo alcondotto dal Centro studi socialis, con la cooperativa Il Calabrone, nell’ambito del monitoraggio voluto dal Comune di Brescia per trovare soluzioni alle criticità legate alla. Per i residenti, trasporti pubblici, relazioni di vicinato e servizi scolastici sono gli ambiti che generano maggior soddisfazione; bene anche lo svago notturno, mentre fanalini di coda sono rispetto di beni e spazi pubblici, decoro urbano, quiete pubblica, con sicurezza che è soddisfacente per il 15%.e disturbi notturni, sicurezza, pulizia e decoro urbano, sono le priorità.