Anziani meno soli e più sicuri Al via il progetto di teleassistenza Supporto a distanza in tempo reale

Sarzana, 16 aprile 2025 – Sono stati installati ieri, a Sarzana, i primi dispositivi di, un servizio rivolto in particolare a persone anziane in condizioni di fragilità. Obbiettivi e funzionamento delsono stati illustrati in sala consiliare dall’assessore alle politiche sociali Sara Viola, insieme al dottor Claudio Del Vigo, consulente di Televita, e, collegata in videoconferenza, Claudia D’Ambrosio, responsabile dell’area comunicazione di Televita. Già nel giugno dello scorso anno, infatti, l’amministrazione comunale sarzanese aveva affidato il servizio a questa società di Trieste, specializzata nelladomiciliare e nella telesicurezza, per un anno (prorogabile di un altro anno) per un importo di 15 mila euro annui. Televita ha dunque iniziato a fornirea 25 famiglie, individuate dai servizi sociali dell’ente sulla base di specifici criteri.