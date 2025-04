Ilgiorno.it - Caso Garlasco: Sempio e le perizie su Dna e impronte digitali. Chi sono i due nuovi nomi da conoscere

(Pavia) – “Sottolineata la necessità che questo incidente probatorio non si instauri su fondamenta minate da sospetti di delegittimazione al fine di garantire la fiducia delle parti e la regolarità del procedimento”. Così la Gip Daniela Garlaschelli ha spiegato, nel provvedimento notificato ieri alle parti, la decisione di accogliere la ricusazione di Emiliano Giardina, responsabile delle analisi di Genetica forense dell’università Tor Vergata di Roma. Nell’udienza dello scorso 9 aprile, le eccezioni preliminari avevano fatto incagliare all’avvio l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia sulle nuove analisi genetiche per le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007, nel procedimento in cui è indagato Andrea, amico del fratello della vittima, dopo l’archiviazione del 2017.