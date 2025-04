Notizieaudaci.it - Preghiera a Santa Bernadette Soubirous e immagini buon onomastico 16 aprile

Leggi su Notizieaudaci.it

Si festeggia oggi 16, la mistica francese conosciuta al mondo per le apparizioni di Nostra Signora di Lourdes.per chiedere una graziaIn queste ore tanti fedeli rivolgeranno unache su indicazioni della ‘signora vestita di bianco’ trovò la sorgente miracolosa che diventò presto meta di pellegrinaggio. 69 guarigioni ‘inspiegabili’ furono certificate dall’Ufficio Medico di Lourdes dopo che gli ammalati avevano bevuto alla sorgente. Guarigioni per le quali pregano in tanti in questi terribili settimane., le apparizioni di Nostra Signora di Lourdes e i miracoliMarie-Bernarde, dettaè nata a Lourdes il 7 gennaio 1844 ed è morta a Nevers il 16del 1879, fu proclamatada Pio XI nel 1933.