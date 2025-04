Linkiesta.it - Il Documento di finanza pubblica ignora Pnrr, difesa e pensioni

La crescita si abbassa allo 0,6 per cento, il deficit cala al 3,3 per cento. Ma oltre i conti pubblici in ordine, c’è il vuoto. Chissà se almeno le audizioni in programma nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato riusciranno a riportare nella realtà le cifre tecniche deldi, Dfp – quello che prima si chiamava Def – approvato dal governo lo scorso 9 aprile. Proprio negli stessi minuti in cui Donald Trump sospendeva i dazi.Il 16 aprile sono attesi i sindacati e alcune associazioni di categoria. Il 17 aprile ci saranno, tra gli altri, Bankitalia, Confindustria e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.Giorgetti ha ammesso: «Già se riesco ad azzeccare il 2025 sono un mago». E in effetti il governo sembra navigare a vista senza prendere decisioni, presentando un Dfp del tutto aleatorio.